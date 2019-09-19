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НХЛ

Клуб НХЛ "Оттава" подписал новый контракт с Шабо на сумму $64 млн

Срок соглашения с защитником составил восемь лет

ТАСС, 19 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" подписал новый восьмилетний контракт с канадским защитником Тома Шабо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что за восемь лет 22-летний защитник получит $64 млн (в среднем $8 млн в год).

"Я рад, что Тома будет частью наших будущих успехов в Оттаве. Это отличный день для наших поклонников и нашего клуба", - сказал владелец "Оттавы" Юджин Мельник.

Шабо был выбран "Оттавой" на драфте 2015 года под 18-м номером. Всего за канадский клуб он провел 134 матча, набрав 80 (23 шайбы + 57 результативных передач) очков. В составе сборной Канады он стал серебряным призером чемпионата мира 2019 года, всего за национальную команду он провел 16 матчей, набрав 8 (2+6) очков.

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