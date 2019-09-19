Голодец провела заседание оргкомитета форума "Россия - спортивная держава"

ТАСС, 19 сентября. Вице-премьер РФ Ольга Голодец провела заседание организационного комитета форума "Россия - спортивная держава". Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Международный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября.

"Мы с форумом связываем очень большие надежды, Нижегородская область очень серьезно относится к этому форуму, для нас всех это мероприятие - некая отправная точка, - сказала Голодец. - Напомню, что указом президента перед нами поставлена задача - массовое увеличение населения, занимающегося спортом и физической культурой. Цифра, которая поставлена нам для достижения, - 55%, на сегодняшний день цифра по стране составляет 39,8%, и мы идем с некоторым опережением графика. Но в разных регионах ситуации отличаются друг от друга, есть регионы - абсолютные лидеры: Краснодарский край, Астраханская область, Санкт-Петербург, Мордовия, Чувашия, Пензенская и Тюменская области".

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск. Центром проведения форума в Нижнем Новгороде станет район Стрелки, где расположен стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.