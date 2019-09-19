Гунина победила Лагно на этапе Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российская шахматистка Валентина Гунина белыми фигурами обыграла соотечественницу Екатерину Лагно в партии восьмого тура первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра "Сколково".

Лидер соревнований китаянка Цзюй Вэньцзюнь белыми фигурами обыграла россиянку Александру Костенюк, а шведка Пиа Крамлинг также белыми фигурами оказалась сильнее француженки Мари Себаг. Спортсменка из Индии Хампи Конеру черными фигурами обыграла немку Элизабет Петц. Партии Александра Горячкина (Россия) - Алина Кашлинская (Россия) и Антуанета Стефанова (Болгария) - Харика Дронавалли (Индия) завершились ничейным результатом.

По результатам восьми туров Цзюй Вэньцзюнь набрала 6,5 очка, Конеру - 6 очков, Горячкина - 5 очков, Гунина и Лагно - по 4,5 очка, Петц и Дронавалли - по 4 очка, Костенюк - 3,5 очка, Себаг, Кашлинская, Стефанова и Крамлинг - по 2,5 очка.

Девятый тур состоится в пятницу, пройдут партии Конеру - Гунина, Дронавалли - Петц, Лагно - Цзюй Вэньцзюнь , Себаг - Стефанова, Кашлинская - Крамлинг, Костенюк - Горячкина.

В серии Гран-при помимо турнира в России пройдут еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Этап Гран-при в Москве завершится 23 сентября. Призовой фонд турнира составляет €80 тыс.