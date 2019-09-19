Чемпионат "Формулы-1" продолжится ночной гонкой в Сингапуре

ТАСС, 20 сентября. Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Сингапура - стартует в пятницу. Пилоты откроют уик-энд двумя свободными практиками.

Проведение этапа до последнего момента находилось под угрозой срыва. В соседней Индонезии бушуют лесные пожары, из-за чего Сингапур периодически находится в смоге. Однако власти и организаторы заверили, что к моменту старта этапа ситуация улучшится, гонщикам ничего мешать не будет.

В приподнятом настроении после двух побед подряд в Сингапур приехал Шарль Леклер. Монегаск шаг за шагом отбирает статус первого номера "Феррари" у немца Себастьяна Феттеля, который на фоне партнера выглядит неубедительно, допуская ошибки. Не все ладится в последних гонках и у лидера сезона британца Льюиса Хэмилтона, но он имеет хороший запас по очкам над ближайшими преследователями и может не переживать из-за отсутствия побед.

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в преддверии домашнего Гран-при, который пройдет в Сочи с 27 по 29 сентября, постарается продолжить свою удачную серию гонок. На прошлом этапе уфимец мог побороться за пятерку сильнейших, но у его болида отказал мотор. При этом Квят продолжает держаться в топ-10 чемпионата, имея в своем активе 33 очка и один подиум.

Этап в Сингапуре появился в календаре чемпионата мира в 2008 году. Главной особенностью данного Гран-при является его проведение при искусственном освещении. На всей дистанции обеспечен стабильный световой поток. Проходит этап на городской трассе по улицам города-государства Сингапур.

Рекордсменами по количеству побед здесь являются Феттель и Хэмилтон (по четыре). Первая часть свободных заездов начнется в 11:30 мск, вторая - в 15:30 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:10 мск).