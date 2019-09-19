Кубок мира по регби в Японии стартует матчем сборной России с хозяевами турнира

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Российские регбисты в матче открытия Кубка мира сыграют с командой Японии. Встреча пройдет в Токио, начало - 13:45 мск.

Сборная России во второй раз примет участие в Кубке мира. Дебют состоялся в 2011 году, тогда команда заняла последнее место в группе и не сумела побороться за награды. Сейчас главная задача подопечных Лина Джонса - первая победа на турнире такого уровня.

Добиться исторического достижения российские регбисты постараются уже в стартовом матче. Несмотря на помощь сопернику со стороны болельщиков, без поддержки не останутся и россияне. В четверг в Японию прибыл чартер с поклонниками сборной России, которых оказалось более 100 человек.

"Позвольте мне быть откровенным, наш шанс на победу в стартовой игре равен 20%, но это только на бумаге. Японцы являются фаворитами, они очень быстрые и не делают ошибок. Мы смотрели последние четыре или пять матчей команды Японии, у них структурированная и организованная игра. Нам нужно внести хаос в их организацию", - сказал перед стартом турнира Джонс.

Судьей встречи назначен 48-летний валлиец Найджел Оуэнс, его помощниками станут австралиец Ник Берри и англичанин Мэттью Карли. Дебют Оуэнса в качестве судьи на Кубке мире состоялся в 2007 году. Всего у него в активе 87 игр на мировых первенствах.

Ранее российская и японская команды встречались друг с другом шесть раз. Сборная России одержала одну победу - в мае 2003 года. Та встреча также проходила в Токио, в рамках полуфинала Кубка сверхдержав российские регбисты обыграли японскую сборную со счетом 43:34.

Все мысли о победе

Сборная России на групповом этапе также встретится с командами Самоа, Ирландии и Шотландии. В следующую стадию турнира выйдут две лучшие сборные из группы. По словам председателя высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева, команде предстоит сосредоточиться на матчах со сборными Японии и Самоа.

"Для сборной России будет хорошим результатом одержать несколько побед. Матчи с командами Японии и Самоа являются для нас ключевыми, потому что дальше идут ирландцы и шотландцы, которые пока намного сильнее. Мы должны показать прогресс в игре, удивить своей напористостью, боевитостью. Должны побеждать сборные Японии и Самоа, это придаст нам колоссальный прилив сил", - сказал Артемьев.

Российские регбисты прилетели в Японию 14 сентября. В окончательную заявку на турнир вошли Василий Артемьев, Азамат Битиев, Игорь Галиновский, Андрей Гарбузов, Кирилл Голосницкий, Кирилл Готовцев, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Богдан Федотко (все - "Красный Яр", Красноярск), Герман Давыдов, Виталий Живатов, Евгений Матвеев, Дмитрий Перов, Андрей Поливалов, Владимир Подрезов, Владислав Созонов (все - "ВВА-Подмосковье", Монино), Евгений Елгин, Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин, Станислав Сельский, Денис Симпликевич (все - "Енисей-СТМ", Красноярск), Никита Вавилин, Сергей Чернышев (оба - "Слава", Москва), Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко, Роман Ходин (все - "Кубань", Краснодар), Андрей Остриков ("Гренобль", Франция), Валерий Морозов ("Сейл Шаркс", Англия), Сергей Янюшкин ("Локомотив-Пенза") и Антон Сычев ("Металлург", Новокузнецк).

Матч со сборной Самоа россияне проведут 24 сентября. Встреча с командой Ирландии пройдет 3 октября, со сборной Шотландии - 10 октября.

На предварительном этапе 20 команд разбиты на четыре группы. Группу А составили команды России, Японии, Ирландии, Самоа и Шотландии, группу В - Новой Зеландии, ЮАР, Италии, Намибии и Канады, группу С - Англии, Франции, Аргентины, США и Тонги, группу D - Австралии, Уэльса, Грузии, Фиджи и Уругвая. По итогам группового турнира, который продлится до 13 октября, по две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала (19-20 октября). Полуфиналы пройдут 26 и 27 октября, матч за третье место - 1 ноября, финал - 2 ноября.

Кубок мира проходит каждые четыре года, первый турнир состоялся в 1987 году. Чаще всего турнир выигрывала сборная Новой Зеландии (1987, 2011, 2015). Дважды побеждали команды Австралии (1991, 1999) и ЮАР (1995, 2007), в 2003 году лучшей стала команда Англии. В 2023 году турнир пройдет во Франции.