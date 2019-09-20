Кредиторы новосибирского стадиона требуют банкротства ФК "Сибирь"

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Кредиторы арены "Спартак" (Новосибирск) потребовали банкротства футбольного клуба "Сибирь", который ранее базировался на стадионе, но в 2019 году был расформирован. Большинство сотрудников команды перешли в новый клуб "Новосибирск".

Сумма исковых требований составляет около 24,7 млн рублей. "В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление конкурсного кредитора ОАО "Стадион "Спартак" о признании несостоятельным (банкротом) должника ООО "Футбольный клуб Сибирь" в связи с наличием просроченной задолженности в размере 24,69 млн рублей", - говорится в документах суда.

Арбитражный суд также уточняет, что заявление стадиона принято к рассмотрению, первое заседание состоится в октябре. Генеральный директор "Сибири" Константин Кричевский пояснил ТАСС, что руководство клуба получило заявление и ведет переговоры со стадионом. "Любая ситуация разрешима, в том числе эта. Сейчас идут переговоры, когда они завершатся, сказать пока нельзя", - заявил Кричевский.

Ранее у руководства стадиона неоднократно возникали претензии к "Сибири", которая пользовалась площадями "Спартака" и проводила на нем домашние игры. Арена находится в плохом техническом состоянии, а провести ремонт нельзя из-за недостатка средств, которых "Спартак" не получает от футбольного клуба. Несколько раз стадион даже опечатывал помещения из-за долгов "Сибири", однако вопрос удавалось урегулировать.

"Сибирь" была основана в 1934 году. По итогам сезона-2018/19 "Сибирь" заняла 18-е (из 20) место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вылетела в Олимп - Профессиональную футбольную лигк (ПФЛ). После этого власти региона приняли решение учредить некоммерческую организацию "Футбольный клуб "Новосибирск", в которую перешли большинство сотрудников "Сибири". Учредителем нового клуба стала Новосибирская область в лице Министерства физической культуры и спорта региона.