Стали известны соперники России на проведение женского ЧЕ-2024 по гандболу

ТАСС, 20 сентября. Европейская федерация гандбола (EHF) огласила список стран, которые будут претендовать на проведение женского чемпионата Европы 2024 года. Список опубликован на официальном сайте EHF.

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В четверг Федерация гандбола России объявила о том, что подала заявку на проведение турнира. Согласно заявочной книге, матчи чемпионата Европы пройдут в четырех городах - Москве ("ВТБ-Арена" и "Крылатское"), Краснодаре ("Баскет Холл"), Петербурге ("Сибур-Арена") и Ростове-на-Дону ("Гандбол-Арена").

Кроме того, объединенные заявки подали Чехия, Польша и Словакия, а также Венгрия, Швейцария и Австрия.

Хозяин турнира будет определен на исполкоме EHF 21 ноября 2019 года.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 28 ноября по 15 декабря. В турнире примут участие 24 сборные. Женское европейское первенство 2020 года пройдет в Дании и Норвегии, 2022-го - в Словении, Северной Македонии и Черногории.