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Стали известны соперники России на проведение женского ЧЕ-2024 по гандболу

Хозяин турнира будет определен 21 ноября 2019 года

ТАСС, 20 сентября. Европейская федерация гандбола (EHF) огласила список стран, которые будут претендовать на проведение женского чемпионата Европы 2024 года. Список опубликован на официальном сайте EHF.

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Федерация гандбола России подала заявку на проведение женского ЧЕ-2024

В четверг Федерация гандбола России объявила о том, что подала заявку на проведение турнира. Согласно заявочной книге, матчи чемпионата Европы пройдут в четырех городах - Москве ("ВТБ-Арена" и "Крылатское"), Краснодаре ("Баскет Холл"), Петербурге ("Сибур-Арена") и Ростове-на-Дону ("Гандбол-Арена").

Кроме того, объединенные заявки подали Чехия, Польша и Словакия, а также Венгрия, Швейцария и Австрия.

Хозяин турнира будет определен на исполкоме EHF 21 ноября 2019 года.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 28 ноября по 15 декабря. В турнире примут участие 24 сборные. Женское европейское первенство 2020 года пройдет в Дании и Норвегии, 2022-го - в Словении, Северной Македонии и Черногории.

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