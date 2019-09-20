"Спартак" потерпел третье поражение подряд в чемпионате России, проиграв "Уфе"

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" уступили "Уфе" со счетом 0:1 в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

Единственный гол в свои ворота забил защитник "Спартака" Николай Рассказов (13-я минута). "Уфа" нанесла по воротам соперника 12 ударов, однако ни один из них не пришелся в створ ворот, на счету "Спартака" девять ударов и пять - в створ. Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Уфы" Вячеслав Кротов.

Капитан "Спартака" защитник Георгий Джикия пропустил матч из-за мышечного переутомления. Капитаном московского клуба в игре с "Уфой" был полузащитник Роман Зобнин. В основном составе Джикию заменил Илья Кутепов.

"Спартак" потерпел четвертое поражение в последних последних пяти матчах и третье кряду в РПЛ. Ранее "Спартак" дома уступил екатеринбургскому "Уралу" (1:2), петербургскому "Зениту" (0:1), а также португальской "Браге" (1:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Спартак" опустился на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после десяти матчей. "Уфа" поднялась на шестую строчку, также имея в активе 14 очков, опережая столичный клуб по результату личной встречи.

В следующем туре 29 сентября "Спартак" дома сыграет с "Оренбургом", "Уфа" встретится в гостях с казанским "Рубином". "Спартак" 25 сентября на выезде встретится с "КамАЗом" (Набережные Челны) в рамках 1/16 финала Кубка России, "Уфа" сыграет в гостях с "Чайкой" (Ростовская область).