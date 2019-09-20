"Спартак" потерпел третье поражение подряд в чемпионате России, проиграв "Уфе"

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" уступили "Уфе" со счетом 0:1 в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.
Единственный гол в свои ворота забил защитник "Спартака" Николай Рассказов (13-я минута). "Уфа" нанесла по воротам соперника 12 ударов, однако ни один из них не пришелся в створ ворот, на счету "Спартака" девять ударов и пять - в створ. Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Уфы" Вячеслав Кротов.
Капитан "Спартака" защитник Георгий Джикия пропустил матч из-за мышечного переутомления. Капитаном московского клуба в игре с "Уфой" был полузащитник Роман Зобнин. В основном составе Джикию заменил Илья Кутепов.
"Спартак" потерпел четвертое поражение в последних последних пяти матчах и третье кряду в РПЛ. Ранее "Спартак" дома уступил екатеринбургскому "Уралу" (1:2), петербургскому "Зениту" (0:1), а также португальской "Браге" (1:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
"Спартак" опустился на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после десяти матчей. "Уфа" поднялась на шестую строчку, также имея в активе 14 очков, опережая столичный клуб по результату личной встречи.
В следующем туре 29 сентября "Спартак" дома сыграет с "Оренбургом", "Уфа" встретится в гостях с казанским "Рубином". "Спартак" 25 сентября на выезде встретится с "КамАЗом" (Набережные Челны) в рамках 1/16 финала Кубка России, "Уфа" сыграет в гостях с "Чайкой" (Ростовская область).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|9
|6
|2
|1
|19-9
|20
|2
|Зенит
|9
|6
|2
|1
|13-4
|20
|3
|Ростов
|9
|6
|2
|1
|16-12
|20
|4
|ЦСКА
|9
|6
|1
|2
|12-6
|19
|5
|Локомотив
|9
|5
|2
|2
|14-8
|17
|6
|Уфа
|10
|4
|2
|4
|11-10
|14
|7
|Спартак
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|8
|Арсенал
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|9
|Урал
|9
|4
|1
|4
|16-19
|13
|10
|Рубин
|9
|3
|1
|5
|6-10
|10
|11
|Динамо
|9
|2
|4
|3
|6-6
|10
|12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|13
|Ахмат
|9
|2
|2
|5
|6-14
|8
|14
|Крылья Советов
|9
|2
|1
|6
|12-15
|7
|15
|Сочи
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6
|16
|Тамбов
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5