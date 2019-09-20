Российские борцы-вольники завоевали две золотые награды в первый медальный день на ЧМ

В финале 23-летнему Сидакову предстоит встреча с бронзовым призером Игр в Рио-де-Жанейро, двукратным чемпионом мира 27-летним итальянцем Франком Чамизо. Год назад на чемпионате мира в Будапеште россиянин выиграл у Чамизо на стадии полуфинала.

Третью лицензию завоевал Заурбек Сидаков, вышедший в финал в весовой категории до 74 кг, чем обеспечил себе необходимое для получения лицензии место в топ-6 спортсменов в своем весе. В полуфинале россиянин выиграл у олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира американца Джордана Барроуза. Как и год назад на чемпионате мира в Будапеште, Сидаков вырвал победу у непобедимого когда-то американца на последних секундах. Протест американской команде не помог.

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по вольной борьбе завоевала три лицензии на Игры в Токио и две золотые медали к окончанию первого финального дня чемпионата мира в Нур-Султане. Первыми стали Заур Угуев (до 57 кг) и Гаджимурад Рашидов (до 65 кг).

Угуев в финале весовой категории до 57 кг выиграл у представителя Турции Сулеймана Атлы со счетом 13:3 и в свои 24 года стал уже двукратным чемпионом мира. По признанию спортсмена, теперь ему надо работать в три раза больше, чтобы попасть на Игры в Японию. "Я никогда не был в этой стране, наверно она интересная, но сейчас меня в ней интересует только олимпийское золото - едем только за ним", - отметил Угуев.

Рашидов, подошедший к турниру в Нур-Султане в статусе двукратного серебряного призера чемпионатов мира, на этот раз реализовал свою задачу даже несмотря на травму ребра. В финале Рашидов со счетом 13:0 выиграл у казахстанца Даулета Ниязбекова. Причем схватка трижды останавливалась из-за кровотечения у российского спортсмена.

"Все лицо накануне было исцарапано, любое прикосновение приводило к кровотечению, но мне это никак не мешало. Не сбила порыва и травма ребра, полученная накануне - вчера боли были сильные, мог только лежать, практически не вставал. В себя пришел только после уколов, собрался и выложился по полной. Мысли о третьем серебре чемпионатов мира даже не допускал", - рассказал Рашидов.

Соперники посыпались

После утренней части соревнований главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев отметил, что соперники россиян начали сыпаться. Специалисту вдвойне приятно, что к концу первого финального дня соревнований у россиян уже три лицензии. Однако есть и оттенок сожаления - с задачей завоевания олимпийской путевки в весе до 125 кг на чемпионате не удалось справиться тяжеловесу Алану Хугаеву, спортсмен уступил в 1/8 финала украинцу Александру Хоцяновскому - 3:4.

"Теперь путевку нужно добывать весной на лицензионных турнирах", - отметил Тедеев. В качестве исполнителей этой задачи Тедеев рассматривает Биляла Махова, не так давно вернувшегося на борцовский ковер после восстановления от травм, и Анзора Хизриева - спортсмен из-за травмы не вошел в состав сборной на чемпионат мира. "Все будет зависеть от их спортивной формы на момент лицензионных стартов", - рассказал ТАСС Тедеев.

В целом Тедеев уверен, что российская команда еще не раз порадует своих болельщиков на чемпионате мира в Нур-Султане, впереди еще два дня соревнований.