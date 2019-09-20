"Витязь" победил "Локомотив" в матче КХЛ, отыграв отставание в две шайбы

ТАСС, 20 сентября. Подольский "Витязь" обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.
В составе "Витязя" шайбы забросили Миро Аалтонен (36-я минута), Якуб Ержабек (37) и Святослав Гребенщиков (42). У "Локомотива" отличились Антон Ландер (16) и Павел Кудрявцев (23). Чешский защитник "Витязя" Ержабек набрал очки в пятом матче к ряду (три шайбы + четыре передачи).
"Витязь" одержал шестую победу подряд и впервые обыграл "Локомотив" в Ярославле, всего команды провели между собой 40 матчей во всех турнирах, "Локомотив" выиграл в 30 матчах (два в овертайме и два - в серии буллитов), "Витязь" победил в семи встречах (дважды в овертайме), еще три игры завершились ничейным результатом.
"Витязь" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков после восьми матчей. "Локомотив" идет восьмым, имея в активе шесть очков.
В следующем матче 22 сентября "Витязь" на выезде сыграет с петербургским СКА, "Локомотив" днем позднее примет хельсинкский "Йокерит".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Витязь
|8
|5
|0
|2
|0
|0
|1
|25-13
|14
|2
|СКА
|8
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|19-16
|12
|3
|ЦСКА
|8
|5
|1
|0
|0
|1
|1
|24-11
|13
|4
|Торпедо
|9
|3
|2
|0
|0
|0
|4
|26-24
|10
|5
|Сочи
|8
|4
|0
|0
|1
|0
|3
|20-22
|9
|6
|Динамо Мск
|8
|3
|1
|0
|1
|0
|3
|18-22
|9
|7
|Спартак
|9
|2
|0
|0
|0
|3
|4
|22-24
|7
|8
|Локомотив
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|9
|Динамо Мн
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-21
|6
|10
|Динамо Р
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|14-23
|6
|11
|Йокерит
|6
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|21-20
|5
|12
|Северсталь
|8
|1
|0
|1
|0
|1
|5
|17-26
|5
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|8
|4
|3
|1
|0
|0
|0
|29-17
|16
|2
|Авангард
|8
|4
|1
|0
|0
|1
|2
|21-19
|11
|3
|Трактор
|10
|3
|2
|0
|0
|1
|4
|18-19
|11
|4
|Ак Барс
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|23-13
|10
|5
|Барыс
|8
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|15-12
|10
|6
|Сибирь
|8
|4
|0
|0
|1
|1
|2
|18-17
|10
|7
|Салават Юлаев
|7
|4
|0
|0
|1
|0
|2
|16-16
|9
|8
|Нефтехимик
|8
|3
|0
|0
|0
|1
|4
|19-20
|7
|9
|Куньлунь
|8
|2
|0
|1
|0
|1
|4
|16-19
|6
|10
|Адмирал
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|12-18
|6
|11
|Металлург Мг
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|14-21
|5
|12
|Амур
|9
|0
|0
|0
|0
|3
|6
|12-22
|3