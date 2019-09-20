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КХЛ

"Витязь" победил "Локомотив" в матче КХЛ, отыграв отставание в две шайбы

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 20 сентября. Подольский "Витязь" обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

В составе "Витязя" шайбы забросили Миро Аалтонен (36-я минута), Якуб Ержабек (37) и Святослав Гребенщиков (42). У "Локомотива" отличились Антон Ландер (16) и Павел Кудрявцев (23). Чешский защитник "Витязя" Ержабек набрал очки в пятом матче к ряду (три шайбы + четыре передачи).

"Витязь" одержал шестую победу подряд и впервые обыграл "Локомотив" в Ярославле, всего команды провели между собой 40 матчей во всех турнирах, "Локомотив" выиграл в 30 матчах (два в овертайме и два - в серии буллитов), "Витязь" победил в семи встречах (дважды в овертайме), еще три игры завершились ничейным результатом.

"Витязь" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков после восьми матчей. "Локомотив" идет восьмым, имея в активе шесть очков.

В следующем матче 22 сентября "Витязь" на выезде сыграет с петербургским СКА, "Локомотив" днем позднее примет хельсинкский "Йокерит".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Витязь850200125-1314
2СКА851000219-1612
3ЦСКА851001124-1113
4Торпедо932000426-2410
5Сочи840010320-229
6Динамо Мск831010318-229
7Спартак920003422-247
8Локомотив730000419-226
9Динамо Мн721000419-216
10Динамо Р712000414-236
11Йокерит620001321-205
12Северсталь810101517-265
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист843100029-1716
2Авангард841001221-1911
3Трактор1032001418-1911
4Ак Барс650000123-1310
5Барыс850000315-1210
6Сибирь840011218-1710
7Салават Юлаев740010216-169
8Нефтехимик830001419-207
9Куньлунь820101416-196
10Адмирал730000412-186
11Металлург Мг820010514-215
12Амур900003612-223
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