"Витязь" победил "Локомотив" в матче КХЛ, отыграв отставание в две шайбы

ТАСС, 20 сентября. Подольский "Витязь" обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

В составе "Витязя" шайбы забросили Миро Аалтонен (36-я минута), Якуб Ержабек (37) и Святослав Гребенщиков (42). У "Локомотива" отличились Антон Ландер (16) и Павел Кудрявцев (23). Чешский защитник "Витязя" Ержабек набрал очки в пятом матче к ряду (три шайбы + четыре передачи).

"Витязь" одержал шестую победу подряд и впервые обыграл "Локомотив" в Ярославле, всего команды провели между собой 40 матчей во всех турнирах, "Локомотив" выиграл в 30 матчах (два в овертайме и два - в серии буллитов), "Витязь" победил в семи встречах (дважды в овертайме), еще три игры завершились ничейным результатом.

"Витязь" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков после восьми матчей. "Локомотив" идет восьмым, имея в активе шесть очков.

В следующем матче 22 сентября "Витязь" на выезде сыграет с петербургским СКА, "Локомотив" днем позднее примет хельсинкский "Йокерит".