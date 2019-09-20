Китаянка Ляо Цююнь завоевала золотую медаль на ЧМ по тяжелой атлетике в весе до 55 кг

ТАСС, 20 сентября. Китайская тяжелоатлетка Ляо Цююнь завоевала золотую награду в весовой категории до 55 кг на чемпионате мира. Соревнования проходят в Паттайе.

Результат 24-летней китайкой спортсменки в сумме составил 227 кг (98 кг в рывке и 129 кг - в толчке), при этом Ли Цююнь установила новый мировой рекорд в толчке. Второе место заняла ее соотечественница Чжан Ваньцюн (222 кг), бронза досталась Хидилин Диас из Филиппин (214).

Ранее у женщин были разыграны два комплекта наград. В весовой категории до 45 кг победу одержала представительница Турции Шазие Эрдоган, показавшая результат 169 кг (77+92). Второе место заняла кубинка Лудия Монтеро (167), третье - Лиза Сетиавати из Индонезии (165). В весовой категории до 49 кг золотую медаль с мировым рекордом по сумме завоевала китаянка Цзян Хуэйхуа, показавшая результат 212 кг (94+118). Серебро завоевала ее соотечественница Хоу Чжихуэй (211), бронзу - Ри Сон Гум из КНДР (204).

У мужчин по итогам третьего медального дня мирового первенства были разыграны три комплекта наград. В весовой категории до 55 кг победу праздновал представитель КНДР Ом Юн Чхоль, он показал результат 294 кг (128+166). Второе место занял казахстанец Игорь Сон (266), третье - Мансур Аль-Салим из Саудовской Аравии (265). В весовой категории до 61 кг золото завоевал китаец Ли Фабинь, показавший результат 318 кг (145+173), вторым стал индонезиец Эко Юли Ираван (306), третьим - колумбиец Франсиско Москера (302). В весовой категории до 67 кг победу одержал китаец Чэнь Лицзюнь, показавший результат 337 кг (150+187), серебро завоевал китаец Фын Людонь (333), бронза досталась Пак Чон Чу из КНДР (330).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершится 27 сентября.