СМИ: главный тренер ФК "Монако" Жардим может быть уволен из-за плохих результатов

ТАСС, 21 сентября. Португалец Леонарду Жардим, возглавляющий футбольный клуб "Монако", может быть уволен в случае поражения в ближайшем туре чемпионата Франции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал beIN Sports.

В шестом туре "Монако", который тренирует 45-летний португалец, на выезде сыграет с "Реймсом", игра состоится в субботу, начало встречи в 21:00 мск.

Президентом "Монако" является Дмитрий Рыболовлев, вице-президентом и генеральным директором - Олег Петров. В составе клуба выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт.

Жардим возглавляет "Монако" с января 2019 года, ранее Жардим уже работал на посту главного тренера клуба с июля 2014 года по октябрь 2018-го. Под руководством португальца "Монако" стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17, сам специалист был признан лучшим тренером лиги в сезоне и лучшим тренером Португалии в 2017 году. В том же сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступила итальянскому "Ювентусу" (0:2, 1:2).

После пяти туров "Монако", выступающий в системе футбольных лиг Франции, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице высшего дивизиона, набрав два очка в пяти встречах.