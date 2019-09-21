В Петербурге открылся стрелковый комплекс для подготовки спортсменов сборной России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Высокотехнологичный стрелковый комплекс, где будет вестись подготовка спортсменов для сборной России, открылся в Санкт-Петербурге на базе школы олимпийского резерва. Там смогут тренироваться спортсмены, специализирующиеся в биатлоне, пулевой стрельбе и современном пятиборье, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

Сооружение объекта затянулось на четыре года, в январе в тот момент временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил завершить строительство к осени.

"Поручение главы города выполнено. Комплекс позволяет проводить тренировки спортсменов отделения биатлона, пулевой стрельбы, современного пятиборья начиная с групп начальной подготовки и до мастеров экстра-класса. Сейчас в стрелковой школе тренируется 100 воспитанников, которые входят в состав сборных города, призеры и чемпионы России в своем возрасте", - говорится в сообщении администрации.

Для комплекса построили три стрелковые галереи для стрельбы из пневматического и малокалиберного оружия, комнаты для размещения команд во время соревнований, учебные классы. Администрация отмечает, что оборудование комплекса позволяет проводить соревнования как регионального, так и международного уровня. Глава города также поручил проработать вопрос доступности комплекса для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в Спортивной школе олимпийского резерва №3 Калининского района Санкт-Петербурга проходят подготовку около 2 тыс. детей. В школе тренируются спортсмены сборной команды Санкт-Петербурга и России.