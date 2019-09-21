Гора с плеч. Российские борцы вольного стиля упрочили лидерство на ЧМ в Нур-Султане

В пятницу чемпионами мира в олимпийских весовых категориях стали Заур Угуев (до 57 кг) и Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). В субботу еще двумя золотыми медалями копилку сборной пополнили Давид Баев (неолимпийский вес до 70 кг) и Заурбек Сидаков, завоевавший для команды путевку в Токио в весе до 74 кг. Четвертую путевку на Игры для команды заработал Абдулрашид Садулаев в весовой категории до 97 кг, он в заключительный день чемпионата встретится в финале с азербайджанцем Шарифом Шарифовым.

НУР-СУЛТАН, 21 сентября. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе упрочила лидерство в общекомандном зачете чемпионата мира в Нур-Султане. За день до окончания соревнований команда под руководством главного тренера Дзамболата Тедеева уже завоевала четыре лицензии на Игры в Токио, получив четыре золотые и одну бронзовую награды.

Предваряя самую ожидаемую схватку чемпионата с участием лидера сборной олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро Садулаева, главный тренер Тедеев отметил, что Шарифов непростой соперник, чемпион мира и Олимпийских игр. Также соперники прекрасно знают друг друга - они оба живут в Махачкале, тренируются в одном зале и даже живут в одном подъезде.

Как сообщили ТАСС в оргкомитете турнира, билеты на два последних дня чемпионата мира полностью выкуплены. Вместимость "Барыс-Арены" на момент проведения чемпионата мира составляет около 8 тысяч зрителей.

Гроссмейстеры на борцовском ковре

Субботние победы россиян Тедеев назвал гроссмейстерскими - 21-летний Баев в финале весовой категории до 70 кг победил казахстанца Нуркожу Кайпанова со счетом 14:2. 23-летний Сидаков в схватке за золото категории до 74 кг выиграл у опытного и титулованного итальянца Франка Маркеса Чамизо - 5:2.

Для Баева золото чемпионата мира - первое в карьере, спортсмен назвал его самой значимой для себя наградой на данном этапе. Борьба на чемпионате не стала для него легкой прогулкой, в том числе и финал с Кайпановым, как бы обманчиво ни выглядел итоговый счет.

Сидаков, у которого, по мнению Тедеева, на крупных соревнованиях включается "турборежим", завоевал уже второй чемпионский титул. Первый он заработал год назад на чемпионате мира в Будапеште. Свою награду Сидаков посвятил памяти детей, погибших в результате теракта 2004 года в Беслане - городе, где он рос и тренировался.

На вопрос журналистов, как Сидаков расценивает свои шансы на попадание на Игры-2020, борец рассказал, что живет сегодняшним днем. "Стараюсь серьезно держать режим - вовремя засыпать, просыпаться, не опаздывать на зарядку. И хотелось бы, чтобы наше подрастающее поколение также занималось спортом, не пило спиртного, чтобы оно было сильным и с каждым годом у нас было еще больше чемпионов", - отметил чемпион мира.

Команда с характером

Главный тренер сборной уверен, что в последний день соревнований команда еще порадует болельщиков. Сборная на данный момент располагает четырьмя путевками на Олимпиаду в весовых категориях до 57, до 65, до 74 и до 97 кг.