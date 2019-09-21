Горячкина сыграла вничью с Цзюй Вэньцзюнь на этапе Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в партии десятого тура первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра "Сколково".

Горячкина победила на турнире претенденток 2019 года и получила право сыграть за титул с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь за шахматную корону. Дата и место проведения матча еще не определены.

В других партиях россиянка Валентина Гунина белыми фигурами обыграла представительницу Индии Харику Дронавалли, россиянка Александра Костенюк черными победила шведку Пиа Крамлинг, россиянка Анна Кашлинская черными переиграла Антуанету Стефанову (Болгария). Партии между Екатериной Лагно (Россия) и Хампи Конеру (Индия), а также немкой Элизабет Петц и француженкой Мари Себаг завершились вничью.

По результатам десяти туров лидирует Конеру - 7,5 очка, далее следуют Цзюй Вэньцзюнь (7), Горячкина - (6,5), Лагно (6), Гунина (5,5), Петц (5), Дронавалли, Костенюк и Кашлинская - (по 4,5), Себаг (3,5), Стефанова (3), Крамлинг (2,5).

Заключительный тур состоится в воскресенье, пройдут партии Горячкина - Крамлинг, Конеру - Цзюй Вэньцзюнь, Себаг - Гунина, Дроновалли - Лагно, Кашлинская - Петц, Костенюк - Стефанова.

В серии Гран-при помимо турнира в России пройдут еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при. Призовой фонд турнира в Москве составляет €80 тыс.