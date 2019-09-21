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Футбол в России

Дубль Мелкадзе принес "Тамбову" вторую победу в Российской премьер-лиге

"Тамбов" обыграл "Ростов" со счетом 2:1

САРАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" одержал победу над "Ростовом" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе "Тамбова" отметился Георгий Мелкадзе (38-я и 61-я минуты), который был арендован ранее у московского "Спартака" до конца сезона. Он провел второй матч за "Тамбов", для 22-летнего футболиста эти голы стали первыми в премьер-лиге. В составе "Ростова" отличился Элдор Шомуродов (27-я минута), он является лучшим бомбардиром лиги (8 мячей).

На 15-й минуте игрок "Тамбова" Михаил Костюков не смог реализовать пенальти. Команды встретились между собой впервые.

"Тамбов" одержал вторую победу в премьер-лиге. В третьем туре команда в домашнем матче победила московский "Спартак" со счетом 2:0. "Ростов" потерпел второе поражение, ростовчане уступили в шестом туре в гостях "Уфе" (0:2).

Команда из Тамбова принимает соперников в столице Мордовии, потому что ее собственный стадион "Спартак" находится на реконструкции.

В турнирной таблице "Тамбов" занимает 14-е место, набрав 8 очков. "Ростов" идет на третьем месте, имея в активе 20 очков. В следующем туре "Тамбов" сыграет против самарских "Крыльев Советов" на выезде 28 сентября. "Ростов" в тот же день дома примет московское "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1072118-423
2Краснодар962119-920
3Ростов1062217-1420
4ЦСКА961212-619
5Локомотив952214-817
6Уфа1042411-1014
7Спартак1042411-1114
8Арсенал941412-1313
9Урал941416-1913
10Рубин103166-1510
11Динамо92436-610
12Ахмат102357-159
13Оренбург922511-158
14Тамбов102269-158
15Крылья Советов1022613-168
16Сочи91355-116

 

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