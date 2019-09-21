Дубль Мелкадзе принес "Тамбову" вторую победу в Российской премьер-лиге

САРАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" одержал победу над "Ростовом" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе "Тамбова" отметился Георгий Мелкадзе (38-я и 61-я минуты), который был арендован ранее у московского "Спартака" до конца сезона. Он провел второй матч за "Тамбов", для 22-летнего футболиста эти голы стали первыми в премьер-лиге. В составе "Ростова" отличился Элдор Шомуродов (27-я минута), он является лучшим бомбардиром лиги (8 мячей).

На 15-й минуте игрок "Тамбова" Михаил Костюков не смог реализовать пенальти. Команды встретились между собой впервые.

"Тамбов" одержал вторую победу в премьер-лиге. В третьем туре команда в домашнем матче победила московский "Спартак" со счетом 2:0. "Ростов" потерпел второе поражение, ростовчане уступили в шестом туре в гостях "Уфе" (0:2).

Команда из Тамбова принимает соперников в столице Мордовии, потому что ее собственный стадион "Спартак" находится на реконструкции.

В турнирной таблице "Тамбов" занимает 14-е место, набрав 8 очков. "Ростов" идет на третьем месте, имея в активе 20 очков. В следующем туре "Тамбов" сыграет против самарских "Крыльев Советов" на выезде 28 сентября. "Ростов" в тот же день дома примет московское "Динамо".