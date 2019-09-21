Дубль Мелкадзе принес "Тамбову" вторую победу в Российской премьер-лиге

САРАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" одержал победу над "Ростовом" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, завершилась со счетом 2:1.
Голами в составе "Тамбова" отметился Георгий Мелкадзе (38-я и 61-я минуты), который был арендован ранее у московского "Спартака" до конца сезона. Он провел второй матч за "Тамбов", для 22-летнего футболиста эти голы стали первыми в премьер-лиге. В составе "Ростова" отличился Элдор Шомуродов (27-я минута), он является лучшим бомбардиром лиги (8 мячей).
На 15-й минуте игрок "Тамбова" Михаил Костюков не смог реализовать пенальти. Команды встретились между собой впервые.
"Тамбов" одержал вторую победу в премьер-лиге. В третьем туре команда в домашнем матче победила московский "Спартак" со счетом 2:0. "Ростов" потерпел второе поражение, ростовчане уступили в шестом туре в гостях "Уфе" (0:2).
Команда из Тамбова принимает соперников в столице Мордовии, потому что ее собственный стадион "Спартак" находится на реконструкции.
В турнирной таблице "Тамбов" занимает 14-е место, набрав 8 очков. "Ростов" идет на третьем месте, имея в активе 20 очков. В следующем туре "Тамбов" сыграет против самарских "Крыльев Советов" на выезде 28 сентября. "Ростов" в тот же день дома примет московское "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|18-4
|23
|2
|Краснодар
|9
|6
|2
|1
|19-9
|20
|3
|Ростов
|10
|6
|2
|2
|17-14
|20
|4
|ЦСКА
|9
|6
|1
|2
|12-6
|19
|5
|Локомотив
|9
|5
|2
|2
|14-8
|17
|6
|Уфа
|10
|4
|2
|4
|11-10
|14
|7
|Спартак
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|8
|Арсенал
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|9
|Урал
|9
|4
|1
|4
|16-19
|13
|10
|Рубин
|10
|3
|1
|6
|6-15
|10
|11
|Динамо
|9
|2
|4
|3
|6-6
|10
|12
|Ахмат
|10
|2
|3
|5
|7-15
|9
|13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|14
|Тамбов
|10
|2
|2
|6
|9-15
|8
|15
|Крылья Советов
|10
|2
|2
|6
|13-16
|8
|16
|Сочи
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6