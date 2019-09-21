"Зенит" разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу, забив пять мячей

В составе "Зенита" голы забили Бранислав Иванович (58), Алексей Сутормин (66 и 75), Роберт Мак (82) и Олег Шатов (87), главный арбитр встречи Сергей Карасев дважды в матче использовал систему видеоассистента рефери (VAR), отменив два гола "Зенита" из-за офсайда. Перед началом встречи генеральный директор "Зенита" Александр Медведев вручил Ивановичу награду за 100 матчей в составе петербургского клуба. Матч начался с минуты молчания в память о скончавшемся футболисте Фернандо Риксене, ранее выступавшим за "Зенит".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" со счетом 5:0 обыграли казанский "Рубин" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром Арене" в Петербурге в присутствии 43 598 зрителей.

Сутормин, который был признан лучшим игроком матча, забил первые голы в составе "Зенита". За летнее трансферное окно футболист успел поменять две команды: в прошлом сезоне он выступал за "Оренбург", откуда в конце июня перешел в "Рубин", а уже в начале июля подписал контракт с "Зенитом". 20 августа российские СМИ распространили информацию о том, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости игрока. По данным профильного портала Transfermarkt, этим летом она составляет примерно €3,5 млн.

Последний раз "Зенит" побеждал со счетом 5:0 14 апреля 2019 года, тогда петербургский клуб на домашнем стадионе переиграл махачкалинский "Анжи".

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 10 матчей. "Рубин" идет десятым, имея в активе 10 очков.

В следующем туре 28 сентября подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с московским "Локомотивом", а 25 сентября в гостях встретятся с красноярским "Енисеем" в 1/16 финала Кубка России. "Рубин" в 1/16 финала Кубка России 25 сентября сыграет на выезде с подмосковными "Химками", а в 11-м туре РПЛ 29 сентября дома примет "Уфу".