Футболисты "Зенита" посетят финал между Медведевым и Чоричем на St. Petersburg Open

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футболисты "Зенита" посетят финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) St. Petersburg Open, где встретятся четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и хорват Борна Чорич. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Зенита", генеральный директор теннисного турнира Александр Медведев.

Финальный матч между Медведевым и Чоричем пройдет в воскресенье.

"У нас в команде многие любят теннис. Например, Артем Дзюба. Всю команду не пригласим, но тех, кому нравится теннис, позовем обязательно, - сказал Медведев. - В воскресенье нас ждет очень интересный финал".

В субботу футболисты "Зенита" со счетом 5:0 обыграли казанский "Рубин" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).