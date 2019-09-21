Штангистка Куо Син Чжунь с двумя мировыми рекордами победила на ЧМ в весе до 59 кг

ТАСС, 21 сентября. Представительница Тайваня Куо Син Чжунь завоевала золотую награду чемпионата мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг, установив два мировых рекорда. Соревнования проходят в Паттайе (Таиланд).

Куо Син Чжунь показала результат 246 кг (106 кг в рывке и 140 кг в толчке), обновив собственные мировые рекорды в толчке (137 кг) и по сумме двоеборья (243). Серебро завоевала представительница КНДР Цой Хё Сим (245 кг), бронзу - китаянка Чэнь Гуймин (233 кг). Россиянки в этой весовой категории участия не принимали.

У мужчин в весовой категории до 73 кг победу одержал китаец Ши Чжинюн, показав результат 363 кг (166 кг в рывке и 197 кг в толчке). Он обновил собственные мировые рекорды в толчке (196) и по сумме двоеборья (362). Второе место занял спортсмен из КНДР О Кан Чоль (347 кг), третьим стал болгарский спортсмен Божидар Димитров Андреев (346 кг). Россиянин Сергей Петров занял 13-е место (327 кг).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершится 27 сентября.