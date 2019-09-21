Сборная России стартует на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Великобритании

ТАСС, 22 сентября. Чемпионат мира по велоспорту на шоссе стартует в воскресенье на территории графства Йоркшир. Турнир в четвертый раз в истории пройдет в Великобритании.

Дополнительной значимости турниру добавляет тот факт, что по его итогам будут распределены дополнительные неименные лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио в индивидуальной гонке. Каждому Национальному олимпийскому комитету (НОК), чей велогонщик (или велогонщица) финиширует в десятке сильнейших в данной дисциплине на чемпионате мира, положено по одной дополнительной квоте на Игры. Кроме того, на турнире в Йоркшире будут разыграны очки, которые будут учитываться при составлении итогового рейтинга Международного союза велосипедного спорта (UCI), выпуск которого планируется на 27 октября нынешнего года. В зависимости от положения НОК в данном рейтинге будет определено количество спортсменов от каждой страны в групповой гонке и в "индивидуалке", всего по данному принципу будут определены 184 велогонщика (122 мужчины и 62 женщины) в групповом и 45 (30 мужчин и 15 женщин) - в индивидуальном заездах.

Сборная России на мировом первенстве будет вынуждена обходиться без своего лидера 30-летнего Ильнура Закарина. Он является бронзовым призером гонки "Вуэльта Испания" (2017), занимал пятое место в "Джиро д'Италия" (2017) и девятое - в "Тур де Франс" (2018) и определенно смог бы помочь национальной команде на предолимпийском турнире. Однако спортсмен принял решение отказаться от участия в нем.

"Мы обсуждали с ним [Закариным] это [выступление на чемпионате мира], но ему надо соревноваться на трассах потяжелее, - сказал ТАСС главный тренер сборной России Иракли Абрамян. - Это решение было вызвано рельефом трассы".

Дебют смешанной эстафеты без россиян

В воскресенье пройдет первая в истории чемпионатов мира смешанная эстафета, начало - 17:27 мск. Однако сборная России в данной дисциплине не выступит, причиной тому стало желание сосредоточиться на олимпийских дисциплинах и не растрачивать силы. Во вторник состоится женская индивидуальная гонка на время (18:45), где заявлены Мария Новолодская и Анастасия Чурсина. Мужская "разделка" пройдет днем позже (18:04), здесь выступят Павел Сиваков и Александр Евтушенко. 28 сентября состоится женская групповая гонка на 149,7 км, где на старт выйдут Елизавета Ошуркова, Чурсина, Новолодская. Мужская групповая гонка (280 км) пройдет в воскресенье с участием Сивакова, Евтушенко, Александра Власова, Степана Курьянова, Дмитрия Страхова и Сергея Чернецкого.

В Йоркшире также состоятся соревнования среди молодежи (до 23 лет) и юниоров. В составе молодежной команды России выступят Глеб Кугаевский, Петр Рикунов, Валерий Фаткуллин и Михаил Фокин. В юниорскую сборную вошли Юрий Бутрехин, Яков Гусев, Максим Кулаков, Мария Миляева, Валерия Голяева, Юлия Галимуллина и Айгуль Гареева.

"Задачи у нас высокие - выиграть медали любого достоинства, - сказал Абрамян. - Что касается реального уровня нашей подготовки, то наибольших результатов надо ждать от мужчин, от Павла Сивакова, мы хотим завоевать квоту в индивидуальной гонке, он будет пытаться это сделать. По групповой гонке будем смотреть, это лотерея, но у нас сбалансированный состав, попадание в топ-5 будет хорошим показателем, особенно перед Олимпиадой, где трасса будет более сложной".

Год назад на чемпионате мира победителями в гонках с раздельным стартом стали австралиец Роан Деннис и представительница Нидерландов Аннемик ван Флейтен, в групповых гонках первенствовали испанец Алехандро Вальверде и Анна ван дер Брегген (Нидерланды).

Турнир завершится 29 сентября.