Джефф Монсон провел открытую разминку во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Физкультурно-массовый фестиваль "Спорт у моря" в воскресенье начался во Владивостоке с открытой разминки от чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу и бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Зарядка с чемпионом началась в 10:00 (03:00 мск) на центральной площади Владивостока, где к этому времени собрались известные приморские спортсмены смешанных единоборств, а также все пожелавшие участвовать горожане и гости города. Первую часть разминки составили стандартные для всех упражнения, а вот вторая часть тренировки была составлена из элементов подготовки для занятий единоборствами - Монсон показывал технику ударов и ведения борьбы в партере.

Кроме разминки бывший боец дал спортсменам ряд советов по тактике ведения поединков - в каком случае, как и где надо обхватывать соперника в захвате, куда ставить ногу, как смещать корпус во время борьбы. После занятия в рамках фестиваля представители спортивных федераций также проведут мастер-классы. Кроме того, рядом работают стойки по консультированию и записи детей и взрослых в спортивные секции и группы.

Главным событием фестиваля спорта станет первый международный турнир "Битва на море" от новой организации единоборств IPFC. Сборная Приморского края сразится против сборной мира в смешанных единоборствах и карате киокусинкай. Бойцам Приморья будут противостоять представители Бразилии, Южной Кореи и Монголии. Монсон является почетным гостем турнира.

Монсон в мае 2018 года получил российское гражданство. В сентябре спортсмен стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска. В смешанных единоборствах Монсон выступает с 1997 года, провел 87 боев - 60 побед, 26 поражений, 1 ничья. Монсон, которому в январе 2021 года исполнится 49 лет, выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М-1 и других организациях, проводил поединки с Федором и Александром Емельяненко, Джошем Барнеттом, Алексеем Олейником и другими бойцами.