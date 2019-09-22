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Массовый спорт

Участники Московского марафона съедят 13 тонн бананов и выпьют 130 тысяч литров воды

В воскресенье на старт забегов вышли около 30 тыс. участников
Участники Московского марафона Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Участники Московского марафона
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Организаторы Московского марафона 2019 года подготовили для его участников 130 тысяч литров воды, 13 тонн бананов, 4 000 кг яблок и 7000 кг апельсинов. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия, которое проходит в воскресенье.

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Московский марафон является самым масштабным беговым мероприятием в России. В 2019 году на старт забегов вышли около 30 тыс. участников.

"На дистанции находятся 15 пунктов питания. Для участников заготовлено 130 тысяч литров воды, 180 тысяч стаканчиков, 30 тысяч порций изотоника и 13 тысяч гелей. А также 13 тонн бананов, семь тонн апельсинов, четыре тонны яблок и 10 тысяч литров безалкогольного пива", - сообщили организаторы соревнований.

На дистанции работают 26 машин скорой помощи.

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Россия
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