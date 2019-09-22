Итальянские регбисты переиграли команду Намибии в матче Кубка мира

ТАСС, 22 сентября. Мужская сборная Италии по регби одержала победу над командой Намибии со счетом 47:22 в матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча состоялась в Хигасиосаке.

Сборные Италии и Намибии выступают в группе В вместе с командами Новой Зеландии, ЮАР и Канады. Сборная Италии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Намибии не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в четверг, встретятся сборные Италии и Канады.

Сборная Италии в девятый раз принимает участие в мировом первенстве по регби и на предыдущих турнирах ни разу не сумела выйти из группы. Сборная Намибии в шестой раз играет в финальной стадии мирового первенства и в предыдущие пять раз также ни разу не выходила из группы.

Всего в турнире принимают участие 20 команд. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.