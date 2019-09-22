Ядгаров победил на дистанции 42,2 км на Московском марафоне

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Искандер Ядгаров одержал победу в забеге на 42,2 км на Московском марафоне. Соревнования проходят в Москве.

Он преодолел дистанцию за 2 часа 18 минут 2 секунды. Вторым стал Алексей Реунков (+0.9), третьим - Михаил Кульков (+0.27).

Московский марафон является квалификационным забегом чемпионата AbbottWMM Wanda Age Group World Championship наряду с такими крупнейшими марафонами, как Нью-Йоркский, Берлинский, Чикагский, Лондонский, Бостонский и Токийский. Забег впервые был проведен в 2013 году. В 2019 году в забеге принимают участие порядка 30 тыс. человек из 85 стран мира.