Артемьев и Голосницкий вошли в состав сборной России по регби на матч с командой Самоа

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Василий Артемьев и Кирилл Голосницкий примут участие во втором матче мужской сборной России по регби против команды Самоа на Кубке мира. Соревнования проходят в Японии.

Встреча пройдет во вторник в Кумагае. Для капитана сборной России Василия Артемьева предстоящий матч станет 91-м в составе национальной команды. Рекордсменом по количеству игр за национальную команду является Юрий Кушнарев, для которого игра с самоанцами станет 113-й в карьере.

Состав сборной России не претерпел изменений по сравнению с предыдущим матчем против команды Японии (10:30).

Полный состав выглядит следующим образом: Валерий Морозов, Станислав Сельский, Кирилл Готовцев, Андрей Остриков, Богдан Федотко, Виталий Живатов, Тагир Гаджиев, Никита Вавилин, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Кирилл Голосницкий, Дмитрий Герасимов, Владимир Остроушко, Герман Давыдов и Артемьев. Запасными на матч заявлены Евгений Матвеев, Андрей Поливалов, Азамат Битиев, Андрей Гарбузов, Антон Сычев, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин и Владислав Созонов.

Россияне выступают в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные.

Команда России второй раз принимает участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, тогда они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.