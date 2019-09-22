Биатлонист Логинов предпочитает не думать о победе в общем зачете Кубка мира

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 22 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов при подготовке к старту зимнего биатлонного сезона старается не думать о том, что ему будет по силам побороться за победу в общем зачете Кубка мира. Об этом он рассказал ТАСС во время летнего чемпионата России, который проходит в Чайковском.

Логинов в прошлом сезоне занял второе место в общем зачете Кубка мира, уступив только норвежцу Йоханнесу Бё.

"Не люблю делать прогнозы, поэтому не знаю, чего ожидать, все покажут только старты. Загадывать, получится ли побороться за победу в общем зачете, не хочется, надо просто показывать свой максимум. Главное, чтобы не было срывов - нужны стабильно хорошие результаты. Если это получится, то получится и завоевывать высокие места", - сказал 27-летний Логинов.

Старшим тренером мужской сборной России меньше месяца назад был назначен Сергей Белозеров, который в прошлом сезоне работал с резервом. На этом посту он сменил 70-летнего Анатолия Хованцева, который сосредоточится на выполнении обязанностей главного тренера.

"Для меня лично ничего не поменялось. Я с ним знаком уже не первый год, у меня с ним хорошие отношения, поэтому никаких проблем не будет", - отметил Логинов.

Старт первому этапу Кубка мира будет дан 30 ноября в шведском Эстерсунде.