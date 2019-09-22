Борец вольного стиля Набиев завоевал бронзу ЧМ в весе до 79 кг

НУР-СУЛТАН, 22 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Гаджи Набиев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 79 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане.

В схватке за бронзовую медаль 24-летний россиянин победил представителя Узбекистана Рашида Курбанова. В финале турнира, который пройдет позднее в воскресенье, встретятся американец Кайл Дейк и азербайджанец Джабраил Хасанов.

Соревнования в данной весовой категории не входят в программу летних Олимпийских игр в Токио 2020 года.

Набиев является серебряным призером чемпионата России (2017).

Чемпионат мира завершится 22 сентября.