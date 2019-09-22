Шахматистка Конеру выиграла первый этап Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Шахматистка из Индии Хампи Конеру победила на первом этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра "Сколково".

В партии заключительного тура Конеру сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, которая являлась ее ближайшей преследовательницей. По итогам 11 туров Конеру набрала 8 очков, у китаянки, занимающей второе место, 7,5 очка.

В серии Гран-при помимо турнира в России пройдут еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при. Призовой фонд турнира в Москве составляет €80 тыс.