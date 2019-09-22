Гонщик "Феррари" Феттель одержал первую победу в сезоне "Формулы-1"

ТАСС, 22 сентября. Немецкий пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель одержал победу в гонке 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Сингапура.

32-летний Феттель одержал первую победу в сезоне. В последний раз четырехкратный чемпион мира побеждал 26 августа 2018 года на этапе в Бельгии. Феттель в пятый раз одержал победу в гонке Гран-при Сингапура, ранее он побеждал в 2011, 2012, 2013 и 2015 годах.

Вторым в гонке Гран-при Сингапура финишировал монегаск Шарль Леклер из "Феррари", третье место занял голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. В последний раз гонщики "Феррари" делали победный дубль 30 июля 2017 года на этапе в Венгрии.

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят завершил гонку на 15-м месте, его партнер по команде француз Пьер Гасли финишировал восьмым.

Следующий этап пройдет с 27 по 29 сентября в Сочи.