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"Чеховские медведи" проиграли датскому клубу ГОГ в матче гандбольной Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 38:31 в пользу датской команды

ТАСС, 22 сентября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" потерпел поражение на выезде от датской команды ГОГ со счетом 31:38 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В турнирной таблице российская команда занимает четвертое место, набрав два очка. Лидирует ГОГ (4 очка), на втором месте идет румынское "Динамо" (3), на третьем - польская "Висла" (2), на пятом - швейцарский "Шаффхаузен" (1), на последнем - шведский "Кристандстад" (0). Первые две команды по итогам группового этапа выйдут в плей-офф.

В следующем туре российский клуб на выезде сыграет с "Шаффхаузеном" 29 сентября.

Высшим достижением "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.

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