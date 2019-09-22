Чорич: теннисист Медведев показывает игру невероятного уровня последние 10 недель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев демонстрирует великолепную игру в последние 10 недель и заслуженно стал победителем турнира в Санкт-Петербурге. Такое мнение журналистам высказал финалист турнира хорват Борна Чорич.

Четвертая ракетка мира Медведев обыграл Чорича в финальном матче соревнований со счетом 6:3, 6:1.

"Даня просто невероятно играет сейчас. Последние 10 недель он действует восхитительно, и победа здесь полностью заслужена. Надеюсь, он продолжит так же - главное, чтобы был здоров и обходился без травм, - сказал Чорич. - Мне очень понравилось в Петербурге - это отличный турнир, и надеюсь, в следующем году я сюда вернусь".

Медведев в нынешнем сезоне выиграл турнир в Болгарии и "Мастерс" в американском Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. В прошлом году победу в мужском одиночном разряде одержал австриец Доминик Тим. Призовой фонд в этом году составил $1,18 млн.