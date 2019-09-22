Физкультурная акция "Золотой знак ГТО" завершилась в Калуге

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Образовательная физкультурная акция "Золотой знак ГТО" завершилась в Калужской области в воскресенье. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела управления комплекса ГТО ГАУ КО ЦСП "Анненки" Ирина Овсянкина.

В акции приняли участие 1265 учеников школ и средне-специальных учебных заведений, а также детских садов Калужской области. Мероприятия акции "Золотой знак ГТО" прошли в Калуге, Жуковском, Ульяновском, Кировском, Ферзиковском, Сухиничском, Думиничском, Боровском и Козельском районах.

"В рамках акции в учебных заведениях состоялись встречи со специалистами центров тестирования, мероприятия по популяризации комплекса ГТО, квест-игры с выполнениями нормативов комплекса. В Калуге более 600 учащихся 5-11-х классов попробовали свои силы в выполнении шести нормативов - прыжке в длину, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами, подтягивании из виса на перекладине, челночном беге и в спортивном ориентировании", - рассказала Овсянкина.