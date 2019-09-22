Более 200 человек выполнили нормативы ГТО на параде "Кросса нации" в Благовещенске

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Около 200 человек выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) перед "Кроссом нации" в Благовещенске. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал руководитель центра тестирования Благовещенска Андрей Мамонтов.

"Уже в течение трех лет во время проведения "Кросса нации" у нас работает площадка ГТО, куда люди могут прийти и испытать свои силы в выполнении нормативов. В этом году было представлено шесть нормативов - подтягивание, гиря, отжимание, наклон на гибкость, пресс и прыжки в длину. Каждый участник получил сертификат, с которым обходил все дисциплины, в конце подводились итоги, были награждены обладатели рекордов в каждой дисциплине", - сообщил Мамонтов.

"Результаты участников позднее будут внесены в нашу базу, в их личные кабинеты. Участниками площадки стали около 200 человек", - добавил собеседник ТАСС.

На параде открытия "Кросса нации" также прошла торжественная церемония присвоения статуса регионального посла комплекса ГТО Александру Синькову.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.