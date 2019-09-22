"Витязь" одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Подмосковный "Витязь" обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Семин (17-я минута), Павел Чернов (31), Евгений Монс (45) и Алексей Макеев (58). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (22) и Александр Барабанов (53).

"Витязь" впервые с 10 января 2011 года обыграл СКА, серия поражений составляла 20 матчей. Петербургский клуб потерпел третье поражение в сезоне, "Витязь" одержал седьмую победу подряд и восьмую в сезоне.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 12 очков. "Витязь" идет первым с 16 очками в активе.

В следующем матче СКА 23 сентября примет московский ЦСКА, "Витязь" на домашнем льду сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом" 24 сентября.

В другом матче игрового дня омский "Авангард" обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 5:2.