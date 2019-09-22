Гончаренко: ЦСКА в силу молодости состава показал два разных тайма в игре с "Краснодаром"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА в силу молодости показали два разных тайма в игре чемпионата России с "Краснодаром". Об этом в эфире канала "Матч Премьер" заявил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

В воскресенье ЦСКА дома обыграл "Краснодар" со счетом 3:2. После первого тайма москвичи вели 3:0, а во втором тайме пропустили два гола.

"Почему два разных тайма? Наверное, это произошло в силу молодости, всегда сложно выпускать на игру молодых футболистов, к тому же силы начали покидать, потому что и мы, и "Краснодар" достаточно много отдали сил в еврокубках, но у них более опытная команда, они лучше держали мяч во втором тайм, мы же глубоко сели, что с "Краснодаром" делать нельзя", - сказал Гончаренко.

"С "Краснодаром" лучше играть на его половине поля, если его игроки переходят на твою половину, то они знают, что делать в позиционных атаках, становится сложно, поэтому два разных тайма получилось. К счастью, нам удалось вернуться в игру после двух пропущенных мячей, [Федор] Чалов, [Ильзат] Ахметов и [Никола] Влашич повели за собой команду, в таких матчах и закаляется характер. Рад, что так происходит, потому что нас раньше критиковали за отсутствие характера, а сейчас есть и волевые победы, и в концовке дожимаем", - добавил он.

После десяти туров ЦСКА набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче армейцы в Екатеринбурге сыграют с "Уралом", игра пройдет 29 сентября.