Матвеев: тренерский штаб ФК "Краснодар" не угадал с составом на игру с ЦСКА

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб "Краснодара" не угадал с составом команды на матч чемпионата России по футболу с московским ЦСКА. Об этом в эфире канала "Матч Премьер" заявил главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

В воскресенье "Краснодар" в гостях уступил ЦСКА со счетом 2:3.

"Первый тайм мы провалили, но сделали коррективы во втором, забили два мяча и, я думаю, могли даже сравнять счет. Мы сделали две замены в начале второго тайма (вышли форвард Маркус Берг, который сделал дубль, и полузащитника Магомед-Шапи Сулейманов - прим. ТАСС) и, я думаю, они изменили ход встречи. Скорее всего, мы не угадали немного с составом, но вторым таймом в принципе доволен", - заявил Матвеев.

После десяти туров "Краснодар" набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче "Краснодар" дома примет тульский "Арсенал", игра пройдет 29 сентября.