Влашич: футболисты ЦСКА идеально провели первый тайм матча с "Краснодаром"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА показали очень высокий уровень мастерства в первом тайме матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом журналистам рассказал полузащитник армейцев Никола Влашич.

В воскресенье ЦСКА дома обыграл "Краснодар" со счетом 3:2. Влашич забил два мяча и отдал голевую передачу.

"Первый тайм мы провели идеально. Во второй половине встречи краснодарцы собрались и забили два мяча. Они нас прессинговали, но мы продержались до конца. Не так важно, сколько я сегодня забил, главное - команда выиграла", - сказал Влашич.

"Мы доминировали в первом тайме, но "Краснодар" здорово сыграл во втором. Мы пропустили два гола, но вовремя успокоились и довели игру до победного конца. После тяжелого поражения от "Лудогорца" (в Лиге Европы со счетом 1:5 - прим. ТАСС) нам хотелось показать свой характер", - добавил полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка. "Краснодар" потерпел первое поражение за последние девять матчей и занимает четвертое место (20 очков).