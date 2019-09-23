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Мировой футбол

СМИ: "Милан" заинтересован в приобретении футболиста "Тоттенхэма" Орье

Защитник может составить конкуренцию основному правому защитнику клуба Давиде Калабрии

ТАСС, 23 сентября. Итальянский футбольный клуб "Милан" может приобрести ивуарийского защитника английского "Тоттенхэма" Сержа Орье. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport Mediaset.

По информации источника, 26-летний игрок может составить конкуренцию основному правому защитнику клуба Давиде Калабрии, так как руководство "Милана" недовольно игрой Андреа Конти, который используется тренерским штабом в качестве альтернативы Калабрии.

Орье перешел в "Тоттенхэм" из французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) летом 2017 года. За это время игрок провел 43 матча, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. Также игрок выступал за французские "Тулузу" и "Ланс". В составе ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции, трижды победил в Кубке Франции, Кубке французской лиги и Суперкубке страны.

В составе сборной Кот-д'Ивуара футболист провел 55 матчей, в которых сделал девять голевых передач. В 2015 году Орье стал победителем Кубка африканских наций.

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