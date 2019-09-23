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Единая лига ВТБ

Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу 2020 года пройдет в Москве на "ВТБ-Арене"

В прошлом году игра лучших баскетболистов лиги также прошла на этой арене

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московская "ВТБ-Арена" примет Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу 2020 года. Об этом заявила журналистам генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

"16 февраля здесь пройдет Матч звезд. У нас был такой опыт в прошлом году, - заявила Корстин. - С точки зрения финансов тот Матч звезд в Москве прошел успешно, хотим повторить этот опыт", - заявила Корстин.

Комплекс, объединивший футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей, был построен в 2018 году. Хоккейная "ВТБ-Арена" с начала 2019 года является домашней для клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо".

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