Дацюк отправился с "Автомобилистом" на выездные матчи КХЛ с "Витязем" и "Спартаком"

ТАСС, 23 сентября. Хоккеист екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк отправился с командой на выездную серию, которая будет состоять из матчей с подмосковным "Витязем" и московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба "Автомобилиста".

41-летний Дацюк пропустил начало сезона из-за травмы. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Витязем" состоится 26 сентября, со "Спартаком" - 28 сентября.

Дацюк перешел в "Автомобилист" в июне нынешнего года, до этого он играл за санкт-петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Он также является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт", за который выступал с 2001 по 2016 год. Дацюк стал олимпийским чемпионом 2018 года, а также чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.

"Автомобилист" набрал 16 очков после девяти стартовых матчей регулярного чемпионата и занимает первое место в Восточной конференции.