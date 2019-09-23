Семин, Мельничук и Ержабек признаны лучшими игроками третьей недели в КХЛ

ТАСС, 23 сентября. Игрок подмосковного "Витязя" Александр Семин признан лучшим нападающим прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список лучших игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

Семин вместе с командой одержал победы в трех матчах (двух гостевых), набрав шесть очков (две шайбы + четыре передачи).

Лучшим голкипером признан Алексей Мельничук (СКА), который в трех матчах одержал две гостевые победы, оба раза сохранив ворота в неприкосновенности. В третьем периоде третьего матча недели против "Витязя" (2:4) 21-летний Мельничук заменил Петра Кочеткова и также не пропустил ни одной шайбы. Вратарь отразил 100% бросков, его сухая серия составляет 137 минут 47 секунд.

Якуб Ержабек из "Витязя" стал лучшим защитником недели, в трех играх он набрал четыре очка (три шайбы + одна передача). Во встрече против череповецкой "Северстали" (4:1) одна из его заброшенных шайб стала победной.

Новичком недели признан 20-летний нападающий казанского "Ак Барса" Артем Галимов, в трех матчах забросивший первую шайбу в КХЛ, клуб выиграл три встречи, во всех Галимов принял участие.