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КХЛ

Семин, Мельничук и Ержабек признаны лучшими игроками третьей недели в КХЛ

Новичком недели признан 20-летний нападающий казанского "Ак Барса" Артем Галимов

ТАСС, 23 сентября. Игрок подмосковного "Витязя" Александр Семин признан лучшим нападающим прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список лучших игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

Семин вместе с командой одержал победы в трех матчах (двух гостевых), набрав шесть очков (две шайбы + четыре передачи).

Лучшим голкипером признан Алексей Мельничук (СКА), который в трех матчах одержал две гостевые победы, оба раза сохранив ворота в неприкосновенности. В третьем периоде третьего матча недели против "Витязя" (2:4) 21-летний Мельничук заменил Петра Кочеткова и также не пропустил ни одной шайбы. Вратарь отразил 100% бросков, его сухая серия составляет 137 минут 47 секунд.

Якуб Ержабек из "Витязя" стал лучшим защитником недели, в трех играх он набрал четыре очка (три шайбы + одна передача). Во встрече против череповецкой "Северстали" (4:1) одна из его заброшенных шайб стала победной.

Новичком недели признан 20-летний нападающий казанского "Ак Барса" Артем Галимов, в трех матчах забросивший первую шайбу в КХЛ, клуб выиграл три встречи, во всех Галимов принял участие.

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