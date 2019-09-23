Риди: в WADA пока не знают, имела ли место подделка данных московской лаборатории

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не знает, осуществлялась ли российской стороной подделка данных московской антидопинговой лаборатории или какие-либо манипуляции с ними. Об этом в понедельник агентству Reuters заявил президент WADA Крейг Риди.

"Мы пока не знаем, имела ли место подделка или манипуляция данными, или что вообще это могло быть. Я думаю, что это заслуживает сожаления, но не думаю, что это является чем-то постыдным, поскольку вся суть и заключалась в том, чтобы мы могли получить доступ к информации, на основе которой сформировали бы дела, по которым международные федерации смогли бы наказать спортсменов, которые жульничали", - сказал Риди.

Риди также напомнил, что в настоящее время на основе данных московской лаборатории ведутся расследования в отношении 47 российских спортсменов, подчеркнув, что таких дел "может быть намного больше". "Мы обнаружили несоответствия, и в этой связи будем действовать надлежащим образом", - добавил он.

Трехнедельный срок

WADA в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом перед организацией был поставлен ряд условий. Российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что заставляет WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.

Новый международный стандарт по соответствию кодексу предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.