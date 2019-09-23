Ватутин: задачей БК ЦСКА в новом сезоне является создание конкурентоспособной команды

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА должен сосредоточиться на создании конкурентоспособной команды в нынешнем сезоне. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

После завершения прошлого сезона ЦСКА покинул ряд игроков - Нандо Де Коло, Серхио Родригес, Кори Хиггинс, Отелло Хантер, Алек Питерс и Александр Ганькевич. В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ.

"Сейчас задачи ЦСКА - не почивать на лаврах, а постараться сделать конкурентоспособную команду. Перед ЦСКА всегда будут стоять максимальные задачи, но нужно быть реалистами, из состава ушли много игроков. Та команда строилась пять лет, сейчас нам предстоит большая работа. Процесс построения новой команды очень интересен, но говорить о задачах пока рановато, сейчас самое главное - много работать и не жить прошлыми заслугами", - сказал Ватутин

"Прошлым летом почти не было рынка игроков, было мало предложений. В тех условиях, в которых команда комплектовалась, менеджмент клуба сделал все возможное. Игрокам еще предстоит стать командой, это, пожалуй, и есть самая главная задача. Для нас самих ЦСКА это пока что-то непонятное, в хорошем смысле, эта история только начинается, и это интересно", - добавил Ватутин.