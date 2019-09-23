Исполком IBU еще раз рассмотрит вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России

В понедельник в Москве состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам восстановления СБР в качестве полноценного члена международной федерации. Исполком IBU на своем последнем заседании отказался включать вопрос статуса национальной федерации в повестку дня конгресса по причине невыполнения российской стороной ряда условий. СБР, в свою очередь, настаивал на том, что из 12 критериев невыполненным оставался только один - компенсация расходов, которые IBU понес в связи с допинговыми разбирательствами дел российских биатлонистов.

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) еще раз даст оценку выполнению Союзом биатлонистов России (СБР) критериев восстановления своих прав, что дает надежду на включение этого вопроса в повестку дня предстоящего конгресса организации. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

"В итоге мы еще раз прошлись по всем 12 критериям. Пришли к пониманию, что восемь из них уже выполнено. Что касается оставшихся четырех, то два мы считаем условно выполненными, поскольку критичного влияния на конечный результат они не имеют. Это касается процесса проверки до 31 октября российских биатлонистов Международным агентством тестирования (ITA) и вопроса сотрудничества в расследовании о возможном сокрытии в прошлом положительных проб, что в принципе не может иметь никаких временных рамок", - сказал Голиков, который входит в рабочую группу.

"В итоге остался пункт выплаты компенсации оставшихся €150 тысяч, по которому мы выступили с новым предложением, и вопрос удачного прохождения всеми спортсменами допинг-тестирования. В этом плане недавняя история с дисквалификацией Маргариты Васильевой дает им повод говорить, что мы не выполняем критерии, хотя за это нарушение спортсменка несет личную ответственность. Если из 200 удачных тестов один будет неудачным, это не означает, что СБР не выполняет условия. В этом смысле, как мне кажется, мы нашли взаимопонимание", - добавил он.

В пятницу информация о встрече должна будет передана членам исполкома IBU, которые смогут еще раз рассмотреть целесообразность включения вопроса восстановления СБР в повестку конгресса IBU, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене. После изменения устава организации, статус национальных федераций может быть рассмотрен только на конгрессе. Это означает, что если вопрос СБР не будет рассмотрен в октябре, то процесс восстановления его прав растянется еще на год, до следующего конгресса, который пройдет осенью в Праге.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.