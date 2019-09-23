ФИФА назвала Юргена Клоппа лучшим тренером прошлого сезона

ТАСС, 23 сентября. Наставник английского "Ливерпуля" немец Юрген Клопп признан лучшим тренером по итогам сезона-2018/19 по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Награду специалисту вручили на церемонии в Милане.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов и занял второе место чемпионате Англии.

"У меня потрясающая команда, и я хочу сказать ей еще раз спасибо. Горжусь тем, что я ваш тренер, постараюсь быть им настолько долго, насколько это возможно. Жаль, что трофей нельзя разделить на всю команду", - сказал Клопп на церемонии.

Также на награду лучшему тренеру прошедшего сезона по версии ФИФА претендовали главный тренер английского "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола и наставник английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Клопп возглавил "Ливерпуль" 8 октября 2015 года, вместе с английским клубом он также становился финалистом Лиги Европы (2016) и Лиги чемпионов (2018). Кроме того, он тренировал немецкий "Майнц" и немецкую "Боруссию" (Дортмунд), с которой дважды становился чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии.