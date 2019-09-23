ЦСКА по буллитам обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА по буллитам победил петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу, которая прошла в Санкт-Петербурге, посетили 12 150 зрителей.

За СКА отличились Владимир Ткачев (11-я и 35-я минуты). В составе ЦСКА шайбы забросил Максим Шалунов (9, 26).

Защитник ЦСКА Никита Нестеров провел 200-й матч в КХЛ. В матче прервались сухие серии голкипера ЦСКА Ильи Сорокина (130 минут) и вратаря СКА Алексея Мельничука (149 минут).

ЦСКА во второй раз в сезоне одержал победу над СКА. Всего клубы проведут шесть матчей в регулярном чемпионате. ЦСКА продлил серию побед до четырех матчей. СКА потерпел второе поражение подряд.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 13 очков. ЦСКА идет на третьем месте, набрав 15 очков. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с финским "Йокеритом" 25 сентября, СКА примет уфимский "Салават Юлаев" 26 сентября.

Другие матчи игрового дня

Новосибирская "Сибирь" в домашнем матче обыграла казанский "Ак Барс" со счетом 4:2. Три шайбы в ворота "Ак Барса" забросил форвард Даниил Романцев.

Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл челябинский "Трактор" в гостевом матче со счетом 2:1. Нападающий "Нефтехимика" Денис Казионов провел 500-й матч в КХЛ.

Череповецкая "Северсталь" дома обыграла рижское "Динамо" (6:1), нападающий "Северстали" Даниил Вовченко провел 200-й матч в лиге.

"Йокерит" в гостях обыграл ярославский "Локомотив" (4:1).