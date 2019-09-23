ЦСКА по буллитам обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА по буллитам победил петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу, которая прошла в Санкт-Петербурге, посетили 12 150 зрителей.
За СКА отличились Владимир Ткачев (11-я и 35-я минуты). В составе ЦСКА шайбы забросил Максим Шалунов (9, 26).
Защитник ЦСКА Никита Нестеров провел 200-й матч в КХЛ. В матче прервались сухие серии голкипера ЦСКА Ильи Сорокина (130 минут) и вратаря СКА Алексея Мельничука (149 минут).
ЦСКА во второй раз в сезоне одержал победу над СКА. Всего клубы проведут шесть матчей в регулярном чемпионате. ЦСКА продлил серию побед до четырех матчей. СКА потерпел второе поражение подряд.
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 13 очков. ЦСКА идет на третьем месте, набрав 15 очков. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с финским "Йокеритом" 25 сентября, СКА примет уфимский "Салават Юлаев" 26 сентября.
Другие матчи игрового дня
Новосибирская "Сибирь" в домашнем матче обыграла казанский "Ак Барс" со счетом 4:2. Три шайбы в ворота "Ак Барса" забросил форвард Даниил Романцев.
Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл челябинский "Трактор" в гостевом матче со счетом 2:1. Нападающий "Нефтехимика" Денис Казионов провел 500-й матч в КХЛ.
Череповецкая "Северсталь" дома обыграла рижское "Динамо" (6:1), нападающий "Северстали" Даниил Вовченко провел 200-й матч в лиге.
"Йокерит" в гостях обыграл ярославский "Локомотив" (4:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Витязь
|9
|6
|0
|2
|0
|0
|1
|29-15
|16
|2
|СКА
|10
|5
|1
|0
|1
|0
|3
|23-23
|13
|3
|ЦСКА
|9
|5
|1
|1
|0
|1
|1
|27-13
|15
|4
|Торпедо
|10
|4
|2
|0
|0
|0
|4
|30-26
|12
|5
|Динамо Мск
|9
|4
|1
|0
|1
|0
|3
|22-23
|11
|6
|Сочи
|9
|4
|0
|0
|1
|1
|3
|21-24
|10
|7
|Спартак
|10
|3
|0
|0
|0
|3
|4
|26-26
|9
|8
|Динамо Мн
|8
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|24-21
|8
|9
|Йокерит
|8
|3
|0
|0
|0
|1
|4
|25-26
|7
|10
|Северсталь
|10
|2
|0
|1
|0
|1
|6
|25-31
|7
|11
|Локомотив
|8
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|20-26
|6
|12
|Динамо Р
|9
|1
|2
|0
|0
|0
|6
|16-33
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|9
|4
|3
|1
|0
|0
|1
|31-21
|16
|2
|Авангард
|9
|5
|1
|0
|0
|1
|2
|26-21
|13
|3
|Ак Барс
|8
|6
|0
|0
|0
|0
|2
|27-18
|12
|4
|Сибирь
|9
|2
|0
|0
|1
|1
|2
|22-19
|12
|5
|Салават Юлаев
|8
|5
|0
|0
|1
|0
|2
|18-16
|11
|6
|Трактор
|11
|3
|2
|0
|0
|1
|5
|19-21
|11
|7
|Барыс
|8
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|15-12
|10
|8
|Нефтехимик
|10
|4
|0
|0
|0
|1
|5
|21-23
|9
|9
|Адмирал
|8
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|14-19
|8
|10
|Куньлунь
|9
|2
|0
|1
|0
|1
|5
|18-24
|7
|11
|Металлург Мг
|9
|2
|0
|0
|1
|0
|6
|15-23
|5
|12
|Амур
|9
|0
|0
|0
|0
|3
|6
|12-22
|3