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КХЛ

ЦСКА по буллитам обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ

По дублю сделали Владимир Ткачев и Максим Шалунов
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА по буллитам победил петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу, которая прошла в Санкт-Петербурге, посетили 12 150 зрителей.

За СКА отличились Владимир Ткачев (11-я и 35-я минуты). В составе ЦСКА шайбы забросил Максим Шалунов (9, 26).

Защитник ЦСКА Никита Нестеров провел 200-й матч в КХЛ. В матче прервались сухие серии голкипера ЦСКА Ильи Сорокина (130 минут) и вратаря СКА Алексея Мельничука (149 минут).

ЦСКА во второй раз в сезоне одержал победу над СКА. Всего клубы проведут шесть матчей в регулярном чемпионате. ЦСКА продлил серию побед до четырех матчей. СКА потерпел второе поражение подряд.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 13 очков. ЦСКА идет на третьем месте, набрав 15 очков. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с финским "Йокеритом" 25 сентября, СКА примет уфимский "Салават Юлаев" 26 сентября.

Другие матчи игрового дня

Новосибирская "Сибирь" в домашнем матче обыграла казанский "Ак Барс" со счетом 4:2. Три шайбы в ворота "Ак Барса" забросил форвард Даниил Романцев.

Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл челябинский "Трактор" в гостевом матче со счетом 2:1. Нападающий "Нефтехимика" Денис Казионов провел 500-й матч в КХЛ. 

Череповецкая "Северсталь" дома обыграла рижское "Динамо" (6:1), нападающий "Северстали" Даниил Вовченко провел 200-й матч в лиге. 

"Йокерит" в гостях обыграл ярославский "Локомотив" (4:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Витязь960200129-1516
2СКА1051010323-2313
3ЦСКА951101127-1315
4Торпедо1042000430-2612
5Динамо Мск941010322-2311
6Сочи940011321-2410
7Спартак1030003426-269
8Динамо Мн831000424-218
9Йокерит830001425-267
10Северсталь1020101625-317
11Локомотив830000520-266
12Динамо Р912000616-336
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист943100131-2116
2Авангард951001226-2113
3Ак Барс860000227-1812
4Сибирь920011222-1912
5Салават Юлаев850010218-1611
6Трактор1132001519-2111
7Барыс850000315-1210
8Нефтехимик1040001521-239
9Адмирал831000414-198
10Куньлунь920101518-247
11Металлург Мг920010615-235
12Амур900003612-223

 

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