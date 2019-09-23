Первый в истории матч сборных России и Самоа по регби пройдет во вторник на Кубке мира

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Сборная России во вторник проведет матч с командой Самоа на Кубке мира по регби. Встреча состоится в японском городе Кумагая, начало - 13:15 мск.

Для российской команды это будет вторая игра на Кубке мира. В матче открытия турнира подопечные Лина Джонса потерпели поражение от сборной Японии со счетом 10:30. Команда Самоа встречей с россиянами начнет свое выступление на Кубке мира. Судить игру будет 44-летний французский арбитр Ромэн Пуат.

Старший тренер сборной России Александр Войтов рассказал, что первоочередной задачей в последние дни было восстановление после матча с японцами. "Потратили огромное количество физических и моральных сил. Три дня ушли на восстановление, можно сказать, что к матчу со сборной Самоа готовы нормально. Это отличная команда, составленная из индивидуально сильных игроков", - сказал Войтов.

Солидарен с тренером вице-капитан российской сборной Тагир Гаджиев. "У команды Самоа сильные, быстрые и габаритные игроки. Но мы готовы к противостоянию с ними", - отметил Гаджиев.

Сборная Самоа располагается в мировом рейтинге на 16-м месте, команда России - на 20-й строчке. Остальные соперники по группе А - команды Ирландии (2), Шотландии (8) и Японии (9) - находятся в топ-10. По словам Войтова, тот факт, что матч с самоанцами станет на Кубке мира вторым для российской команды, дает больше шансов на успех.

"Зачастую первая встреча на турнирах, в которых мы участвуем, не всегда получается. Сейчас понимаем, в каких кондициях находимся, это неплохо. Для сборной Самоа это будет первый матч на турнире, возможна небольшая нервозность, необходимо себя показать. Мы же должны выполнять свою установку, игроки должны быть максимально дисциплинированы и понимать, что они делают на поле", - подчеркнул Войтов.

Ожидание захватывающей встречи

Лидирует в группе А с пятью очками сборная Ирландии, обыгравшая команду Шотландии со счетом 27:3, столько же баллов на счету японцев. Россияне и шотландцы очков не набрали очков, а самоанцы пока были лишены такой возможности. После этого матча у подопечных Джонса останутся игры с командами Ирландии (3 октября, Кобе) и Шотландии (9 октября, Сидзуока).

Сборная России второй раз принимает участие в Кубке мира. В 2011 году она заняла последнее место в группе и не сумела выйти в плей-офф. Для сборной Самоа нынешний турнир станет восьмым, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в 1991 и 1995 годах. О подобном успехе мечтают в островном государстве и сейчас.

"Мы здесь, чтобы создать собственное наследие. Хотим, чтобы люди запомнили самоанскую команду на этом Кубке мира, чего мы добились в 1991 и 1995 годах, когда выходили в четвертьфинал и показали отличные результаты", - подчеркнул тренер сборной Самоа новозеландец Стив Джексон. Он также отдал должное российской команде, отметив среди ее сильных сторон игру ногами. По словам Джексона, оба соперника играют со страстью, поэтому предстоящий матч будет захватывающим.

Наставник сборной России не стал ничего менять в стартовом составе команды. Игру начнут Валерий Морозов, Станислав Сельский, Кирилл Готовцев, Андрей Остриков, Богдан Федотко, Виталий Живатов, Тагир Гаджиев, Никита Вавилин, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Кирилл Голосницкий, Дмитрий Герасимов, Владимир Остроушко, Герман Давыдов и Василий Артемьев. Запасными заявлены Евгений Матвеев, Андрей Поливалов, Азамат Битиев, Андрей Гарбузов, Антон Сычев, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин и Владислав Созонов.

На предварительном этапе Кубка мира 20 команд разбиты на четыре группы. Группу В составили сборные Новой Зеландии, ЮАР, Италии, Намибии и Канады, группу С - команды Англии, Франции, Аргентины, США и Тонги, а группу D - сборные Австралии, Уэльса, Грузии, Фиджи и Уругвая. По итогам предварительного этапа, который продлится до 13 октября, по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал (19 и 20 октября). Полуфиналы пройдут 26 и 27 октября, матч за третье место - 1 ноября, финал - 2 ноября.

Кубок мира проходит каждые четыре года, первый турнир состоялся в 1987 году. Чаще других соревнования выигрывала сборная Новой Зеландии (1987, 2011, 2015). Дважды побеждали команды Австралии (1991, 1999) и ЮАР (1995, 2007), один раз лучшими стали англичане (2003). В 2023 году турнир пройдет во Франции.