УЕФА назовет стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов 2021-2023 годов

ЛЮБЛЯНА, 24 сентября. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет во вторник в Любляне (Словения). Одним из главных вопросов в повестке дня станет определение мест проведения финалов Лиги чемпионов с 2021 по 2023 год, на первый из них претендует Санкт-Петербург.

Конкурентом российского города является немецкий Мюнхен, который уже четыре раза принимал финал главного еврокубкового турнира. На Олимпийском стадионе Кубок европейских чемпионов выиграл английский "Ноттингем Форест" в 1979 году, в первом розыгрыше Лиги чемпионов, который пришелся на сезон-1992/93, трофей завоевал французский "Марсель", а четырьмя годами позже первенствовала уже дортмундская "Боруссия". В преддверии чемпионата мира 2006 года, который прошел в Германии, в городе был построен современный стадион, получивший название "Альянц-Арена". На нем состоялся финал в 2012 году - тогда мюнхенская "Бавария" на своем поле в серии послематчевых пенальти проиграла английскому "Челси".

Санкт-Петербург и открытая два года назад "Газпром-Арена" могут впервые в своей истории принять финал Лиги чемпионов. При этом к 2021 году у города и стадиона к опыту проведения матчей Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018 добавится еще и чемпионат Европы - 2020. Следующим летом турнир отметит 60-летний юбилей, по такому случаю УЕФА решил провести его в 12 разных европейских городах, в число которых вошел Санкт-Петербург. В российском городе пройдут три матча группового этапа, а также одна из четвертьфинальных встреч.

Ранее только один российский город получал право принять финал еврокубкового турнира. По разу решающий матч Кубка УЕФА (прежнее название Лиги Европы - прим. ТАСС) и Лиги чемпионов проходили в Москве на стадионе "Лужники". В 1999 году в финале второго по значимости еврокубка итальянская "Парма" со счетом 3:0 разгромила "Марсель". В 2008 году на этой арене состоялся первый в истории Лиги чемпионов английский финал, в котором "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл "Челси".

В июне исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен, оценивая шансы Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов в 2021 году, назвал российскую заявку отличной. "Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, все было отлично организовано", - сказал он ТАСС. По словам представителя международной организации, обе заявки очень сильны.

При этом в конце августа агентство AP, ссылаясь на свои источники в УЕФА, сообщило о том, что решение уже принято. По его данным, в хронологическом порядке финалы получат петербургская "Газпром-Арена", мюнхенская "Альянц-Арена" и лондонский стадион "Уэмбли". Однако, по мнению члена совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексея Сорокина, основанием для появления этой информации стала презентация Санкт-Петербурга, которая делалась на одном из конгрессов. "На данный момент все сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге являются домыслами", - отмечал он в начале сентября.

Определятся города-хозяева Кубка и Суперкубка УЕФА на 2021 год

Также исполком УЕФА примет решение о том, где пройдет финал Лиги Европы в 2021 году. До финального этапа борьбы дошли две заявки - грузинская (Тбилиси, "Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе") и испанская (Севилья, стадион "Рамон Санчес Писхуан"). Этот круг претендентов был очерчен в феврале 2019 года. В объявленном в ноябре прошлого года списке также значился австрийский вариант (Вена, стадион "Эрнст Хаппель").

Будет принято и решение о том, где состоится матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году. За право принять встречу между победителем Лиги чемпионов и обладателем трофея Лиги Европы сезона-2020/21 поборются Белоруссия (Минск, стадион "Динамо"), Финляндия (Хельсинки, Олимпийский стадион), Северная Ирландия (Белфаст, стадион "Виндзор Парк") и Украина (Харьков, стадион "Металлист"). С 1972 по 1997 год Суперкубок УЕФА разыгрывался в двухматчевом формате, при котором каждая из команд проводила по игре дома и на выезде, а с 1998 по 2012 год игры за этот трофей проводились в Монако на стадионе "Луи II", после чего УЕФА принял решение проводить их в разных городах. За это время матч за Суперкубок УЕФА успели принять Прага, Кардифф, Тбилиси, Тронхейм, Скопье, Таллин и турецкий Стамбул, а в 2020 году встреча состоится в Порту.

Исполком утвердит регламент стыковых матчей и жеребьевки чемпионата Европы 2020 года, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте. К тому моменту определятся 20 из 24 команд, которые сыграют на турнире, еще четыре путевки будут разыграны именно в стыковых матчах, которые намечены на конец марта 2020 года.

Еще два пункта в повестке предстоящего исполкома УЕФА относятся к финальной стадии чемпионата Европы по футзалу 2022 года и решающим стадиями юношеских турниров 2021 и 2022 годов. На первый из них претендуют три заявки: Франции (Лилль и Орши), Нидерландов (Амстердам и Гронинген) и Португалии (Лиссабон и Порту). За право принять соревнования среди молодых футболистов поборются сразу 17 ассоциаций, среди которых есть Россия. Также на эти турниры претендуют Албания, Белоруссия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Кипр, Чехия, Дания, Фарерские острова, Германия, Венгрия, Израиль, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия и Испания (совместно с Андоррой).