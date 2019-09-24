Тренеры сборной Чувашии намерены отстоять честь легкоатлетов в суде после претензий РУСАДА

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Тренеры сборной Чувашии по легкой атлетике планируют оспорить в суде высказывания в сторону спортсменов республики, которые прозвучали в интервью генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe. Об этом сообщил во вторник ТАСС главный тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии имени А. Игнатьева Николай Панфилов.

По данным документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства. В интервью Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводили переливание крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

"Сейчас будем решать, что с такими высказываниями делать. Мы это планируем (отстаивать права через суд - прим. ТАСС), потому что слова очень некрасивые", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что тренеры на интервью Гануса отреагировали эмоционально. "Это очень серьезное нарушение, тут и спортсмен будет наказан, и тренер. Но такого [нарушения] не было", - уточнил Панфилов.

РУСАДА 17 июня сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом. По 33 атлетам планируется открытие дел.