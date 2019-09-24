Турнир по гольфу в Гонконге отменен из-за антиправительственных протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 сентября. /ТАСС/. Турнир по гольфу Clearwater Bay Open серии PGA Tour Series-China, который должен был пройти в середине октября в Гонконге, отменен в связи с продолжающимися в городе протестами. Об этом во вторник сообщили организаторы соревнований.

"Из-за продолжающихся демонстраций, общественных беспорядков и по соображениям безопасности PGA Tour Series-China отменяет турнир Clearwater Bay Open, намеченный на период с 17 по 20 октября в клубе Clearwater Bay Golf & Country Club", - говорится на сайте организации. Текущий сезон китайской серии будет закрыт турниром в Макао, который пройдет с 10 по 13 октября.

"Безопасность наших игроков, персонала, болельщиков, волонтеров и всех, кто связан с нашими турнирами, всегда находится на первом плане", - сказал исполнительный директор турнира Грег Карлсон.

Турнир по гольфу стал вторым спортивным мероприятием в Гонконге, которое отменили из-за антиправительственных протестных акций, продолжающихся с начала лета. Ранее здесь также был отменен Открытый чемпионат Гонконга по теннису среди женщин.